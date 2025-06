Pınar Deniz, lo scatto di famiglia con il marito e il figlio

Per celebrare la Festa del papà che in Turchia (come in altre parti del mondo) è stata domenica 15 giugno, Pınar Deniz ha pubblicato su Instagram alcuni teneri scatti di famiglia che ritraggono il figlio Fikret Hakan insieme al padre del piccolo, nonché suo marito e collega, Kaan Yildirim. "Benedetto sia nostro padre. Moltissimo", scrive la protagonista di Segreti di famiglia, insieme a un cuore bianco e a un occhio di Allah, nella didascalia delle fotografie condivise sui social.

Come riporta la stampa turca, il piccolo Fikret Hakan è nato lo scorso 31 marzo e il suo nome è un omaggio al nonno paterno. Pinar Deniz e Kaan Yildirim si sono sposati in Italia, più precisamente a Roma, il 17 settembre 2024. In quell'occasione l'attrice aveva condiviso sui social alcuni romantici scatti del matrimonio.