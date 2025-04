Pınar Deniz, la prima foto con il figlio dopo il parto

Pınar Deniz è diventata mamma. L'attrice turca, protagonista femminile di Segreti di famiglia, condivide sui social alcuni teneri scatti che la ritraggono durante e dopo la gravidanza, a fianco del marito e collega Kaan Yildirim e del loro primogenito. Si tratta delle prime fotografie del figlio che Pinar Deniz sceglie di pubblicare su Instagram. Come riporta la stampa turca, la coppia ha scelto di chiamare il figlio Fikret Hakan, un omaggio al nonno paterno del piccolo.

Pınar Deniz, 31 anni, è nata ad Adana, in Turchia, il 4 novembre 1993. Si laurea in pubbliche relazioni all'Università di Istanbul. Qui, nel 2014, inizia a recitare nelle prime serie tv turche, per poi raggiungere il successo in Segreti di famiglia, dove interpreta la protagonista femminile, Ceylin Erguvan, un'avvocata un po' spregiudicata e avversa alle regole.

Pinar Deniz, il matrimonio in Italia

Pinar Deniz si è sposata il 17 settembre 2024 a Roma con Kaan Yildirim, anche lui attore. In quell'occasione l'attrice aveva condiviso sui social alcuni romantici scatti del matrimonio.