"Cara mia Denise, mi sento un padre incompleto. Non ho l'amore dei miei figli, anche per la dolorosa decisione presa vent'anni fa per giusta causa. I figli si amano a ogni costo, ma in alcuni casi particolari è preferibile sapere solo che ci sono e che vivono la loro vita. Al contrario di te, di cui non sappiamo più nulla": inizia così la lettera che Pietro Pulizzi ha scritto per la figlia Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

" Non passa giorno senza che il mio cuore pianga per la tua assenza. La mia vita senza di te è diventata un viaggio attraverso un tunnel buio, dove ogni ricordo di te brilla come una stella lontana, ma preziosa. Ogni mattina mi sveglio con la speranza che tu possa tornare, che questo incubo finisca e che io possa vederti sorridere ancora una volta", scrive Pietro Pulizzi che insieme a Piera Maggio non ha mai smesso di sperare di ritrovare un giorno Denise.

" Le parole non possono esprimere il dolore che provo, ma voglio che tu sappia che il mio amore per te non è mai diminuito. Sei sempre stata una parte di me, sei la mia luce guida, e lo sarai per sempre, ovunque tu sia. Prego ogni giorno per la tua sicurezza, per il tuo ritorno e per la forza di affrontare questa realtà", aggiunge Pietro Pulizzi nella lunga lettera in cui ripercorre i suoi ricordi con la figlia.

Il 26 ottobre Denise Pipitone ha compito 24 anni. Pensando alla figlia oggi, Pietro Pulizzi scrive: "Ora sarai sicuramente una bellissima donna e io cerco conforto nel pensiero che tu possa sentire il mio amore, ovunque tu sia".

"Sicuramente non ti farà piacere sapere che esistono anche persone cattive che, con le loro maldicenze, calpestano le tue origini, la tua identità, perché tu sei parte di noi. Ma noi ignoriamo e affidiamo tutto al tempo, che darà le giuste risposte che meritano", aggiunge Pietro Pulizzi riferendosi al fatto che Denise Pipitone è nata nel 2000, quando Piera Maggio era ancora sposata con Tony Pipitone di cui po rta il cognome.

" La tua mamma e io abbiamo fatto e faremo di tutto per cercarti, per ritrovare ogni piccola traccia che possa condurci a te. Spero che il mondo ti stia trattando con gentilezza e che tu possa sentire il calore del mio abbraccio attraverso queste parole. Non smetterò mai di cercarti e di sperare nel tuo ritorno, fino a prova contraria. Con tutto il mio amore e dolore, buon compleanno Denise, ovunque tu sia. Il tuo papà per sempre", conclude Pietro Pulizzi.