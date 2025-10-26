Piera Maggio e Pietro Pulizzi condividono a Verissimo il dolore per la scomparsa della figlia Denise, sparita nel 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, all'età di quasi quattro anni. "Il 26 ottobre Denise compie 25 anni ed è doloroso per noi perché è un compleanno senza festeggiata. Speriamo sempre che un giorno tutto questo possa finire e che lei possa festeggiare il suo compleanno con noi", afferma Piera Maggio.



Denise è nata dalla relazione tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi, ma porta il cognome dell'allora marito di Piera, Tony Pipitone. "Quando è nata Denise, il mio era già un matrimonio di apparenza. Io e il mio ex marito eravamo consapevoli entrambi che tra di noi non c'erano più sentimenti", spiega Piera Maggio.



Per la scomparsa di Denise fu rinviata a giudizio, accusata di concorso in sequestro di minorenne, Jessica Pulizzi - figlia di Pietro - assolta poi per insufficienza di prove. "Noi abbiamo delle convinzioni nostre personali. La pensiamo sempre allo stesso modo. Oggi siamo qua ad accettare la sentenza, ci sono state delle assoluzioni, ma ci sono state delle situazioni sgradevoli anche prima della sparizione di Denise. Il movente comunque c'era e lo hanno affermato anche i giudici", dice Piera Maggio.



Dopo la sparizione di Denise, Pietro Pulizzi ha interrotto i rapporti con le figlie maggiori. "Io ho subito un doppio dramma, una figlia che manca e altre due con cui non parlo da 21 anni", afferma Pietro Pulizzi. E aggiunge: "Chiediamo alla persona che ha preso Denise di dirci dove si trova, viva o morta che sia. Noi la cerchiamo viva".



"Denise non è stata rapita dagli alieni, ma da persone che hanno agito forse per rovinare la nostra situazione personale, ma non ci sono riusciti, anzi ci siamo rafforzati", afferma Piera Maggio che continua a cercare sua figlia Denise viva: "Fino a prova contraria, la cerchiamo viva".