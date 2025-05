Anche dall’altra parte del mondo, nei panni di inviato dell’Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli sta ricevendo un forte supporto da parte della compagna Giulia Salemi e del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio. "Noi pronti a sostenerti", scrive Giulia Salemi, 32 anni, nelle storie Instagram del suo profilo, mostrandosi insieme a Kian in videochiamata con un sorridente Pierpaolo Pretelli, 34 anni. "Manchi papi", aggiunge l'influencer nella foto.

Pierpaolo Pretelli, il videomessaggio di Giulia Salemi a Verissimo

Ospite a Verissimo, prima della partenza per l'Honduras, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un dolce videomessaggio da parte della compagna Giulia Salemi. "Amore mio, il momento che tanto desideravi è arrivato. Anche se fai finta di niente so quanto sei emozionato. Sono emozionata io per te. Io e Kian saremo i tuoi tifosi numero uno, tra poppate e popcorn. Ogni puntata saremo sul divano pronti a sostenerti", ha detto l'influencer.

Giulia Salemi si è rivolta anche alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, Veronica Gentili: "Ti avviso, Pier è contagioso. Ha il superpotere di portare allegria e caciara ovunque vada. Un super in bocca al lupo anche a te per questa nuova avventura. Sono sicura che spaccherai". Infine l'influencer ha fatto una domanda ironica a Silvia Toffanin: "Ma come sono queste honduregne? Posso stare tranquilla o mi devo preoccupare? Perché due mesi è tanto tempo".