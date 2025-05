Pierpaolo Pretelli, il primo video dall’Honduras è l’imitazione di Gianni Sperti a Verissimo

Arrivato in Honduras, l'inviato de L’Isola dei Famosi pubblica un video in cui imita l'intervista di Gianni Sperti a Verissimo, diventata virale sui social

Dopo l'intervista a Verissimo, Pierpaolo Petrelli è partito per l'Honduras per prepararsi alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi, dove vestirà i panni di inviato. Il primo video è un'imitazione di Gianni Sperti a Verissimo, diventata virale sui social.

Seduto su una sdraio nella spiaggia honduregna, il ballerino pronuncia “Silvia!”, riprendendo il tormentone che è stato imitato e citato anche diverse celebrità, soprattutto sui social. L'inviato indossa anche una maglietta bianca, che presenta la scritta: "Come va in Honduras?? SILVIAAA".

A Verissimo, Pierpaolo Petrelli, ospite insieme alla conduttrice Veronica Gentili, ha raccontato come sarà questa nuova esperienza: "È una grande opportunità e una grande occasione per me". Ha anche ricevuto un videomessaggio da parte della compagna Giulia Salemi: "Amore mio, il momento che tanto desideravi è arrivato. Anche se fai finta di niente so quanto sei emozionato. Sono emozionata io per te. Io e Kian saremo i tuoi tifosi numero uno, tra poppate e popcorn. Ogni puntata saremo sul divano pronti a sostenerti", ha detto l'influencer riferendosi al loro figlio Kian, nato lo scorso gennaio.