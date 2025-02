Pierpaolo Pretelli canta e suona "La cura per me" per il figlio Kian

Seduto al pianoforte, Pierpaolo Pretelli suona e canta per il figlio Kian La cura per me, canzone con cui Giorgia si è classificata sesta al Festival di Sanremo 2025. Il tenero video è accompagnato da una breve dedica al figlio: "Tu… la cura per me".

La storia di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno cominciato la loro relazione nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021. Un anno dopo hanno deciso di convivere a Milano e hanno adottato uno Spitz di Pomerania che si chiama Prince Valiant. La loro storia d'amore ha avuto un periodo di crisi nel 2023, ma la coppia è riuscita a superarlo. Nel luglio 2024 i due avevano annunciato che stavano aspettando un figlio. Il piccolo Kian Salemi Pretelli è nato il 10 gennaio 2025. Si tratta del primo figlio per Giulia e del secondo per Pierpaolo, che durante una precedente relazione ha avuto con Ariadna Romero il figlio Leonardo.

Ospite a Verissimo, Pierpaolo Pretelli aveva parlato della felicità di diventare di nuovo papà: "È un'emozione diversa da Leonardo, perché già so quello che sto per vivere. Sono più maturo, con Giulia ho un equilibrio importante. Ci siamo ritrovati dopo un momento un po' complicato. È la donna giusta con cui mettere al mondo un bambino".