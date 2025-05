Pierfrancesco Favino è al Festival di Cannes per presentare Enzo, un film che parla di adolescenza, realizzato da Robin Campillo, da un progetto dello scomparso Laurent Cantet. L'attore, 55 anni - che ha sfilato sul red carpet insieme alla moglie Anna Ferzetti - ha parlato proprio delle sfide dell'adolescenza delle loro due figlie Greta (2006) e Lea (2013).

"La bellezza di questo film è proprio la delicatezza con cui racconta l'adolescenza e il rapporto padre figlio senza mettersi in cattedra. Del resto nessuno ha ricette se non forse quella di ascoltare, ascoltare qualcuno che è anche tuo sangue è limitato dall'amore che provi, dall'appartenenza, ma bisogna provarci. Questo film mi ha posto domande o meglio le avevo già di mio, genitore di figlie che vuoi felici", ha affermato Pierfrancesco Favino, legato ad Anna Ferzetti dal 2003.

L'attore ha aggiunto: "Oggi viviamo in un mondo aggressivo e che ti chiede performance, ai giovani e a tutti, non puoi fallire e questa pressione è spaventosa. Quello che resta sempre uguale è la sofferenza dell'adolescenza come fase biochimica della vita. Ecco lì sono disarmato: vorrei prendermi io un po' della sofferenza delle figlie, farmene carico perché spaventa anche me questa fase della vita".

Riguardo alla paternità in generale Pierfrancesco Favino ha detto: "È un mestiere complicato, sempre pieno di dubbi di fare la cosa sbagliata, protettivo ma non troppo, la mia bussola è di rendere libere le mie figlie. Non che non abbia ansie eh". L'attore infine ha ricordato anche suo padre: "Solo tre anni prima che morisse sono riuscito ad avere un rapporto vero. Era iperaffettuoso, ma quella generazione non lo consentiva dunque la formalità era la modalità usata. Se penso poi che a 8 anni lo misero in seminario uscendone 12 anni dopo, c'è da meravigliarsi per come è stato".

Nel video sotto, gli highlights della prima giornata del Festival di Cannes.