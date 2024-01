Piera Maggio parla a Verissimo del video di cattivo gusto apparso sui social sul presunto ritrovamento della figlia Denise: "Ci ha amareggiati tantissimo".

"È un video fatto da alcune ragazze di un liceo a Catania. L'hanno definito una goliardata, ma io non ci vedo nulla di goliardico. Lo trovo deplorevole", afferma Piera Maggio, che da 20 anni non ha mai smesso di cercare la figlia Denise, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.

"Perché per qualche like si devono raggiungere questi livelli?", si chiede Piera Maggio che spera vengano presi provvedimenti seri nei confronti delle studentesse: "Dalla scuola non si è fatto sentire nessuno, non so più nulla di questa vicenda, ma secondo me bisogna far capire a queste ragazze che non tutto può essere un gioco".