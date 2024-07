Musica 13 luglio 2024

Pier Silvio Berlusconi svela la sua passione per la musica: "Il rock è la colonna sonora della mia vita"

In occasione del 17esimo compleanno di Virgin Radio, l'amministratore delegato di MFE - MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato della sua grande passione per la musica, in particolare per il rock, in una telefonata a sorpresa, in diretta, con DJ Ringo