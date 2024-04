Perla Vatiero, la storia d’amore con Mirko dopo il Gf: “Come se non fosse mai finita"

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono sempre più innamorati. Dopo aver trascorso qualche giorno al mare con il fidanzato, la vincitrice del Grande Fratello ha parlato sui social della loro nuova quotidianità dopo la fine del reality.

Alla domanda come sia rivivere di nuovo le emozioni con Mirko, Perla ha risposto: "È come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. È assurdo, mi emoziono come una bambina dopo anni".

Perla ha poi risposto anche se sia gelosa del rapporto, nato all'interno della Casa, tra Mirko e Angelica Baraldi: " Non sono assolutamente gelosa della loro amicizia e mai lo sarò". La vincitrice del Gf ha anche smentito le ricostruzioni secondo cui Mirko si sarebbe allontanato da Angelica, dopo il reality, a causa della gelosia di Perla: "Tra me e Angelica non c'è assolutamente nulla che non va, ci sentiamo, avremo modo di vederci, siamo prese tra mille cose e ancora non abbiamo avuto il tempo. Non ci siamo assolutamente allontanati perché sono gelosa di lei".

Nelle storie, Perla ha anche parlato della sua amicizia con Letizia Petris: "Non mi aspettavo di instaurare con lei questo rapporto. Pensavo fosse la persona con cui avrei potuto trovarmi meno, invece eccoci qua...".

Perla Vatiero a Verissimo: "Mirko è l'uomo della mia vita"

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero aveva parlato della storia d'amore con Mirko Brunetti ospite a Verissimo:"Non mi sono mai capacitata del fatto che ci fossimo lasciati. Non riuscivo a capire come una relazione così forte potesse non meritare un confronto, ho capito dopo perché evitavamo il confronto: perché eravamo consapevoli che incontrarci poteva riportaci indietro".

Del loro futuro insieme aveva detto: "Mirko è l'uomo della mia vita. L'ho sempre pensato e non ho mai smesso di pensarlo. Oggi siamo pronti a viverci il futuro insieme con tranquillità, spensieratezza, leggerezza".