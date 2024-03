Perla Vatiero parla a Verissimo della storia d'amore con Mirko Brunetti. "Non mi sono mai capacitata del fatto che ci fossimo lasciati. Non riuscivo a capire come una relazione così forte potesse non meritare un confronto, ho capito dopo perché evitavamo il confronto: perché eravamo consapevoli che incontrarci poteva riportaci indietro", afferma la vincitrice del Grande Fratello.

L'esperienza a Temptation Island, prima, ma soprattutto al Gf, poi, ha fatto rafforzare la consapevolezza di Perla: "Mirko è l'uomo della mia vita. L'ho sempre pensato e non ho mai smesso di pensarlo".

Oggi però la coppia vuole vivere fuori la loro storia senza ripetere gli errori del passato: "Abbiamo sbagliato ad andare a convivere subito. Oggi siamo pronti a viverci il futuro insieme con tranquillità, spensieratezza, leggerezza".