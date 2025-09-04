L'attore e la moglie Domino Kirke hanno annunciato sui social la nascita dei loro due gemelli

Penn Badgley è diventato di nuovo papà. Ad annunciarlo è la stessa star di You e di Gossip Girl che sui social ha reso nota la nascita dei suoi due gemelli con la moglie Domino Kirke.

"Sto interrompendo il mio congedo di paternità gemellare, di cui sto godendo in questo momento ed è anche per questo che sto sussurrando", ha detto in un video Penn Badgley, 38 anni, mostrando dei "piccolissimi piedini" e aggiungendo, riferendosi ai figli: "Non voglio svegliarli".

L'attore Penn Badgley - noto soprattutto come Dan Humphrey in Gossip Girl e Joe Goldberg in You - e la cantante Domino Kirke, 41 anni, sono legati dal 2014 e sposati dal 2017. Nel 2020 hanno accolto il loro primo figlio, secondogenito per la cantante, già mamma di Cassius, avuto da una precedente relazione. Nel marzo del 2025 la coppia aveva annunciato di essere in attesa di due maschietti.

In passato Domino Kirke - che, oltre a essere una cantante, è una doula - aveva anche parlato dei due aborti spontanei che ha avuto prima dell'attesa del suo secondo figlio, il primo insieme a Penn Badgley. "Di nuovo in viaggio: la gravidanza dopo la perdita è tutta un'altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti. Ci ho dovuto mettere tutta me stessa per staccarmi amorevolmente dalle perdite subite. Come assistente al parto, ho visto e sentito tutto".