Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'annuncio
04 settembre 2025

Penn Badgley di nuovo papà: la star di Gossip Girl ha avuto due gemelli

L'attore e la moglie Domino Kirke hanno annunciato sui social la nascita dei loro due gemelli

Condividi:
Penn Badgley

Penn Badgley è diventato di nuovo papà. Ad annunciarlo è la stessa star di You e di Gossip Girl che sui social ha reso nota la nascita dei suoi due gemelli con la moglie Domino Kirke.

"Sto interrompendo il mio congedo di paternità gemellare, di cui sto godendo in questo momento ed è anche per questo che sto sussurrando", ha detto in un video Penn Badgley, 38 anni, mostrando dei "piccolissimi piedini" e aggiungendo, riferendosi ai figli: "Non voglio svegliarli".

L'attore Penn Badgley - noto soprattutto come Dan Humphrey in Gossip Girl e Joe Goldberg in You - e la cantante Domino Kirke, 41 anni, sono legati dal 2014 e sposati dal 2017. Nel 2020 hanno accolto il loro primo figlio, secondogenito per la cantante, già mamma di Cassius, avuto da una precedente relazione. Nel marzo del 2025 la coppia aveva annunciato di essere in attesa di due maschietti.

In passato Domino Kirke - che, oltre a essere una cantante, è una doula - aveva anche parlato dei due aborti spontanei che ha avuto prima dell'attesa del suo secondo figlio, il primo insieme a Penn Badgley. "Di nuovo in viaggio: la gravidanza dopo la perdita è tutta un'altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti. Ci ho dovuto mettere tutta me stessa per staccarmi amorevolmente dalle perdite subite. Come assistente al parto, ho visto e sentito tutto".

Leggi anche

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Il ricordo

Gli scatti iconici di Giorgio Armani con le star

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Tantissime le star internazionali che porteranno nel cuore il ricordo del grande stilista, scomparso all'età di 91 anni

Vincent Cassel, la dedica a Narah Baptista

Amore

Vincent Cassel, la dedica a Narah Baptista

“Sei figlia di una divinità”, scrive l'attore sui social alla fidanzata

“Sei figlia di una divinità”, scrive l'attore sui social alla fidanzata

Addio a Giorgio Armani

Lutto

Addio a Giorgio Armani

Lo stilista italiano si è spento all'età di 91 anni

Lo stilista italiano si è spento all'età di 91 anni

Giorgia Palmas, primo giorno di scuola per le figlie Sofia e Mia

Madri e figlie

Giorgia Palmas, primo giorno di scuola per le figlie Sofia e Mia

La showgirl pubblica sui social una riflessione: "Per Mia inizia il primo anno di scuola, per Sofia l'ultimo"

La showgirl pubblica sui social una riflessione: "Per Mia inizia il primo anno di scuola, per Sofia l'ultimo"

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity