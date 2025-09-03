Festival di Venezia 2025, genitori e figli sul red carpet

Da Heidi e Leni Klum a Michele Bravi e sua mamma Giovanna: i genitori e figli sul red carpet della Mostra del Cinema 2025

Non solo cinema e moda, anche quest'anno al Festival di Venezia sfila l'amore tra genitori e figli. Heidi Klum ha calcato il tappeto rosso insieme alla figlia Leni, che ha seguito le orme della mamma nella moda.

Giuseppe Fiorello ha condiviso la Mostra del Cinema con il figlio Nicola, nato nel 2006 dal matrimonio con Eleonora. Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti hanno sfilato insieme alle figlie Greta e Lea, che hanno già esperienza nel mondo della recitazione. Greta (2006) ha debuttato al cinema ne I peggiori giorni, film del 2023 in cui compare anche la madre, mentre Lea (2013) ha preso parte a Padrenostro, film del 2020 di cui è protagonista il padre.

Michele Bravi è stato accompagnato da sua mamma Giovanna. Il regista Gianfranco Rosi ha condiviso per la quarta volta il tappeto rosso con la figlia Emma, attrice. Nel video sopra, genitori e figli sul red carpet del Festival di Venezia.