Giorgia Palmas, le figlie Sofia e Mia iniziano la scuola: "Primo giorno per entrambe le mie ragazze"

Primo giorno di scuola per Sofia e Mia, le figlie di Giorgia Palmas. E per l'occasione mamma Giorgia ha scritto una dedica, pubblicando uno scatto delle sue "ragazze": "Sono più emozionata io di loro probabilmente, un'emozione bella bella e molto intensa".

"Mia inizia il primo anno di scuola, Sofia l'ultimo, l'anno del diploma", spiega Giorgia Palmas, 43 anni, riferendosi alla primogenita, di 17 anni, avuta dalla relazione con Davide Bombardini, e alla secondogenita, di quasi 5 anni, nata dal matrimonio con Filippo Magnini.

" Per Mia inizia davvero il percorso, Sofia lo finisce e mi sembra incredibile. Mi ricordo il suo inizio e ricordo che pensavo chissà come sarà quando saremo alla fine del percorso, ebbene ci siamo", aggiunge la showgirl, lasciando intendere che le figlie frequentano una scuola internazionale o americana. E conclude: "Buon nuovo anno scolastico alle mie meraviglie". Nel 2022, Giorgia Palmas aveva condiviso anche le sue emozioni per il primo giorno di asilo nido di Mia e il primo giorno di superiori per Sofia. "Sembra ieri che Filippo mi accarezzava la panciona dicendo ciao Mia, sono papà ed eccoci qua, all’uscita del primo giorno di nido, felici ed emozionati (soprattutto io e il papà)", aveva scritto la showgirl, pubblicando uno scatto insieme a Mia. Qualche giorno dopo, condividendo una foto con Sofia, aveva scritto: "Non è un primo giorno di scuola come gli altri, ma è il primo giorno della scuola superiore".