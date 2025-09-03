Tutto pronto per la nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. L'influencer, 29 anni, ha mostrato in un video sui social il contenuto della borsa che porterà in ospedale quando darà alla luce la piccola Priscilla.

"Considerate che ogni ospedale vi richiederà determinate cose. Vi forniranno una lista loro. Io ho preparato per la mia bambina tutto quello che ho scelto secondo il mio ospedale, la mia ostetrica e le mie necessità", ha precisato Giulia De Lellis, specificando anche di mostrare solo quanto preparato per la bambina perché: "Per quanto riguarda le mie cose farò un altro video".

Giulia De Lellis ha poi mostrato il borsone, il beauty case e le sacchettine personalizzate con il nome Priscilla. Nella sacchettina l'influencer ha inserito in totale sei cambi per la bambina: "Sono composti tutti quanti da una tutina o un due pezzi, un body, calzini e cappellino o fascetta". Nel beauty case la futura mamma ha messo: "Una serie di prodotti per la skincare nel caso in cui quelli che mi dà l'ospedale non dovessero piacermi". Inoltre Giulia De Lellis porterà due ciucci "richiesti dall'ospedale", una luce da usare di notte per l'allattamento, dei quadrotti di cotone, delle salviettine umidificate per i cambi della bambina, delle salviettine per pulire gli occhi della piccola, delle salviettine disinfettanti, due mussole, una copertina. E infine: "Per sicurezza porto anche un biberon anche se in realtà spero di poter allattare e che non mi serva".

"Alla fine non servono tante cose, ma queste secondo me sono necessarie", ha concluso l'influencer che non ha mai voluto svelare la data prevista per il parto. "È una cosa che mi crea tanta ansia, renderla pubblica non mi aiuta", aveva spiegato sui social.