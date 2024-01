Patrizia Vernola ricorda il marito Mino Reitano: "Siamo stati innamorati fino all'ultimo"

Patrizia Vernola, ospite a Verissimo insieme alle figlie Giuseppina Elena e Grazia Benedetta, ha ricordato il marito Mino Reitano, scomparso nel 2009 dopo una lotta contro un tumore.

"Siamo stati innamorati fino all'ultimo", afferma Patrizia Vernola che ha sposato il cantautore nel 1977, dopo sette mesi di fidanzamento.

"Il nostro è stato un colpo di fulmine, un incontro di sguardi, è stato molto casuale", racconta Patrizia Vernola. E aggiunge: "Abbiamo rischiato di non incontrarci più, perché lui promise di tornare nella località dove ci eravamo conosciuti, ma noi dovevamo spostarci, quindi gli lasciai una lettera che rischiava però di non essere recapitata. Lui era nella hall, stava partendo, quando ho chiamato per sapere se gli avessero consegnato la lettera".

Patrizia Vernola e Mino Reitano sono stati insieme per più di 30 anni, fino all'ultimo giorno. Lei non ha mai lasciato la mano del marito durante la malattia: "All'inizio gli avevano diagnosticato una polmonite, poi, dopo alcuni approfondimenti, è arrivata la diagnosi di tumore (all'intestino ndr)".

Mino Reitano però non ha mai saputo, ufficialmente, la gravità della sua malattia: "Cercavamo di non fargli capire la verità, perché lui ha sempre avuto paura delle malattie. Cercavamo di proteggerlo. Alla fine però lui credo che abbia compreso e che fosse molto addolorato di lasciarci".