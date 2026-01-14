Patrick Dempsey compie 60 anni e per l'occasione arriva una dolce dedica da parte della moglie Jillian Fink. "Sei un dono per tantissime persone intorno a te. Sei fonte di ispirazione, divertente, benedetto con tre figli sani", scrive sui social Jillian Fink, pubblicando uno scatto con il marito, con cui è sposata da 26 anni. "Buon 60esimo compleanno, amore mio. Ti amo oltre ogni misura", conclude la make up artist, 59 anni.

Patrick Dempsey e Jillian Fink si sono conosciuti nel 1994 nel salone di parrucchieri di Jillian, make up artist e hair stylist. Erano entrambi impegnati, ma anni dopo l'attore ha ammesso che per lui era stato un colpo di fulmine. "Sono entrato nel posto in cui lavorava, mi sono guardato attorno, l'ho vista e sono stato travolto", ha detto a People.

La loro relazione è iniziata nel 1997, dopo la fine delle rispettive storie. Due anni dopo si sono sposati. Nel 2002 è nata la loro prima figlia Talula Fyfe. Nel 2007 sono nati i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick. Nel 2005 Patrick Dempsey è diventato noto a livello internazionale grazie al ruolo di Derek Shepherd in Grey's Anatomy.

Nel corso della loro lunga relazione, non sono mancati momenti di crisi, tanto che nel 2015 Jillian Fink è arrivata a chiedere il divorzio. Nello stesso anno Patrick Dempsey ha lasciato Grey's Anatomy per "dedicare più tempo alla famiglia", come dichiarato dallo stesso attore. Nel 2016 è stato confermato l'annullamento del divorzio. "Non ero pronto a lasciar andare il nostro matrimonio. Non ero pronto a lasciarla andare e lei non era pronta a lasciar andare me. Volevamo entrambi combattere per questo", ha spiegato a People Patrick Dempsey, che ha definito il ritorno insieme "un nuovo inizio".

Nel video sotto, ripercorriamo la storia d'amore di Patrick Dempsey e Jillian Fink.