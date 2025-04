Il giorno dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta alle 7.35 di lunedì 21 aprile, la sala stampa della Santa Sede ha annunciato la data dei funerali del Pontefice. Come comunicato in una nota, la cerimonia si svolgerà sabato 26 aprile 2025, alle ore 10.00, in Piazza San Pietro e sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. "Di seguito il feretro del Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione", prosegue la nota, nella quale viene confermata la presenza di diversi capi di Stato e di governo. Mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 9.00, invece, la salma verrà portata nella Basilica Papale di San Pietro, come previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.