Paolo Del Debbio ricorda a Verissimo sua mamma Lilia: "Mia mamma aveva un cuore pulito e il cuore è un grande produttore di idee, di sapienza e soprattutto di insegnamenti per vivere bene".

Quando è scomparsa la mamma nel 2011, Paolo Del Debbio ha scelto di andare in onda, senza interrompere il suo lavoro: "È stato il giorno più difficile. Conducevo Mattino Cinque con Federica Panicucci. Erano le 7.30 del mattino quando mi ha chiamato mia sorella per dirmi cosa è successo. Alle 9 dovevo andare in onda e ci sono andato", ricorda il giornalista, 68 anni.

Riguardo ai motivi per cui ha deciso di andare in onda ugualmente, Paolo Del Debbio dice: "Ho pensato a mia mamma, che mi guardava tutte le mattine. Ho pensato: 'Magari mi guarderà anche stamattina da qualche altra parte'. Poi ho pensato che fosse mio dovere fare il mio lavoro anche in un momento di difficoltà. Finita la trasmissione, nel viaggio verso Lucca ho versato tante lacrime. Però sono fiero di averlo fatto, per lei non tanto per me".