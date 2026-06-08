Paolo De Chiesa, l'intervista in 100 secondi

Paolo De Chiesa ha raccontato a Verissimo il terribile incidente che ha segnato la sua vita. "Avevo 22 anni, ero nel pieno della mia carriera. Ero andato a trovare la mia ragazza che era a casa di amici, a un certo punto è arrivato un tipo che aveva una pistola. Gli ho chiesto di metterla via, non mi sono accorto che la pistola, nel frattempo, l'aveva presa in mano la mia ragazza ed è partito un colpo. Un incidente? Un raptus? Non lo so, il grilletto bisogna schiacciarlo. È stata una scena drammatica, un'autentica tragedia. Io sciavo e studiavo Medicina, sapevo che sarei morto in pochi secondi", ha spiegato l'ex sciatore, che oggi ha 70 anni.

Paolo De Chiesa ha vissuto un periodo molto difficile dopo quell'incidente: "Non sono morto. Quando ho ricominciato a respirare, sono saltato da solo in macchina e mi sono fatto accompagnare in ospedale. Da quel momento, non sono mai stato come prima. È iniziato l'inferno, smisi di studiare, smisi di sciare. Il mio è stato un miracolo, ho fatto anche fatica a comprendere perché fosse capitato proprio a me".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Paolo De Chiesa a Verissimo.