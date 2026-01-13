Paolo Bonolis, le rare foto insieme alla figlia Adele Bonolis

Nel secondo scatto, vediamo la ragazza mentre abbraccia suo papà. Insieme alla foto, Adele ha dedicato a Paolo Bonolis anche alcune parole piene d'amore: “Ah, ma che sarà? Che ci mettono nel dna, che ci fa ritrovare qui, senza conoscere la strada, per un qualunque sia, comunque vada”.

Paolo Bonolis parla della sua famiglia a Verissimo

Ospite nell'aprile 2025 a Verissimo, Paolo Bonolis aveva parlato del rapporto con Sonia Bruganelli e i suoi figli dopo la separazione: "Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare un significato a queste possibilità. Vivi e ti comporti in base al significato che dai. Poi nella mia ottica esistenziale ci sono delle priorità che sono i figli, la famiglia che va preservata da qualsiasi circostanza e avversità".