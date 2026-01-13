Paolo Bonolis, le rare foto insieme alla figlia Adele Bonolis

Adele Bonolis, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha condiviso due teneri scatti insieme al papà sul suo profilo Instagram.
Adele Bonolis, 18 anni, sceglie due foto per raccontare il loro rapporto padre-figlia. Nella prima foto, Adele viene tenuta in braccio dal conduttore nel giorno del suo battesimo.
Nel secondo scatto, vediamo la ragazza mentre abbraccia suo papà. Insieme alla foto, Adele ha dedicato a Paolo Bonolis anche alcune parole piene d'amore: “Ah, ma che sarà? Che ci mettono nel dna, che ci fa ritrovare qui, senza conoscere la strada, per un qualunque sia, comunque vada”.
Ospite nell'aprile 2025 a Verissimo, Paolo Bonolis aveva parlato del rapporto con Sonia Bruganelli e i suoi figli dopo la separazione: "Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare un significato a queste possibilità. Vivi e ti comporti in base al significato che dai. Poi nella mia ottica esistenziale ci sono delle priorità che sono i figli, la famiglia che va preservata da qualsiasi circostanza e avversità".