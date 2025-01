Paolo Bonolis

Uno dei conduttori più amati della tv, che quest’anno festeggia 45 anni di carriera: Paolo Bonolis si racconterà a Verissimo, domenica alle 16.00 su Canale 5.

Paolo Bonolis nasce a Roma il 14 giugno 1961. Dopo il diploma al liceo classico, Bonolis si iscrive a Giurisprudenza, per poi cambiare percorso e laurearsi in Scienze Politiche Internazionali.

Debutta in televisione nel 1980 con il programma per ragazzi 3, 2, 1… contatto! e due anni dopo conquista il pubblico con Bim Bum Bam, trasmissione per ragazzi su Italia 1. Da lì inizia una carriera televisiva straordinaria, che include programmi cult come Non è la Rai, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan?, in molti dei quali è affiancato dall’amico e collega Luca Laurenti. Bonolis diventa uno dei volti più amati della televisione italiana, conducendo anche quiz, varietà e programmi come Striscia la Notizia, Affari tuoi e Il senso della vita.

Dal primo matrimonio con Diane Zoeller, psicologa statunitense, nascono due figli, Martina (1981) e Stefano (1984). Successivamente, conosce Sonia Bruganelli, produttrice televisiva, con la quale si sposa nel 2002. Dalla loro unione nascono Silvia (2003), Davide (2004) e Adele (2009).

A Verissimo, Bonolis aveva parlato apertamente delle difficoltà affrontate nella sua vita familiare, tra cui la distanza dai primi figli e i problemi di salute della figlia Silvia. Nel 2023, poi, arriva l’annuncio della separazione da Sonia Bruganelli. Nonostante la fine della relazione, i due mantengono un rapporto di rispetto e collaborazione, dimostrando un forte legame familiare per il bene dei figli.