Paolo Bonolis, nato a Roma il 14 giugno 1961, si diploma al liceo classico. Inizia gli studi in Giurisprudenza, ma poi cambia percorso e si laurea in Scienze Politiche Internazionali.

Debutta in televisione nel 1980 con il programma per ragazzi 3, 2, 1… contatto!. Due anni dopo, conquista il pubblico dei più piccoli con Bim Bum Bam, trasmissione per ragazzi su Italia 1. Da quel momento, inizia una carriera televisiva eccezionale, che comprende programmi come Non è la Rai, Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan?, in molti dei quali è in compagnia dell’amico e collega Luca Laurenti. Bonolis si afferma come uno dei conduttori più amati della televisione italiana, conducendo quiz, varietà e programmi come Affari tuoi, Avanti un altro! e Il senso della vita. Nel 2005 conduce il Festival di Sanremo.

Ultimamente ha partecipato come giurato al talent show Tú sí que vales. A febbraio 2026, torna in prima serata su Canale 5 con Taratata - Al centro della musica, show musicale che va in onda dal 9 febbraio per due puntate evento registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, con ospiti come Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali.

Dal primo matrimonio con Diane Zoeller, psicologa statunitense, nascono due figli: Martina, nata nel 1981, e Stefano, nato nel 1984. In seguito conosce Sonia Bruganelli, produttrice televisiva, con cui si sposa nel 2002. Dalla loro unione nascono Silvia, nel 2003, Davide, nel 2004, e Adele, nel 2009. Nel 2023, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la separazione.