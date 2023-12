Paolo Bonolis, lo scatto con il nipotino Theodore

"Ops… mi è sembrato di vedere un nonno”, Sonia Bruganelli condivide nelle sue storie su Instagram un dolce scatto di Paolo Bonolis con il nipotino Theodore.

Theodore è il primogenito avuto nel 2020 da Martina Bonolis, figlia del conduttore. Paolo Bonolis è nonno anche di Sebastian, avuto dal figlio Stefano Bonolis nel 2022.

La produttrice tv, sempre nelle storie, ha poi condiviso altre immagini di famiglia: Sonia e Paolo non smettono infatti di essere una famiglia, come avevano detto nell'intervista a Vanity Fair in cui a giugno avevano annunciato la separazione: "Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche".

Sonia Bruganelli è molto legata ai nipoti di Paolo Bonolis. Un anno fa la produttrice tv aveva detto in un'intervista: "Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui".

Paolo Bonolis e l’amore per i nipotini condiviso a Verissimo

Paolo Bonolis a Verissimo aveva parlato dell'amore per i suoi nipotini.

"Entrambi i miei figli sono felicissimi di essere genitori. Io, anche se sono nonno, provo più una gioia paterna che da nonno", aveva detto il conduttore a Silvia Toffanin poco prima della nascita del secondo nipotino Sebastian.

"Sarebbe bellissimo se potessi fare il nonno. Theodore vive con mia figlia e suo marito in Texas. Ogni tanto mi mandano qualche video: prima mi arrivavano video in cui cominciava a mangiare da solo, poi quelli in cui imparava a camminare, tra poco mi arriveranno i video di quando va a lavorare alla Silicon Valley", aveva aggiunto con la sua consueta ironia.