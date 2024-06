Paolo Bonolis parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli: "La vita è fatta così, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera". Se la produttrice tv a Verissimo non aveva escluso, in futuro, un loro ritorno insieme, il conduttore afferma: "La vita è piena di sorprese, l'importante è farsi trovare preparati". "Sono state prese in considerazione delle cose e basta. Si dice: l'anima è un conto, il corpo è un altro. Però anche il corpo...", conclude Paolo Bonolis.