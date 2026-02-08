Paolo Belli sulla paternità: "Con mia moglie avrei voluto 10 figli, ma poi mi sono accorto che non potevo averne"

Paolo Belli, 63 anni, si racconta a Verissimo. Il cantante e conduttore affronta il tema della paternità raccontando quando ha scoperto di non potere avere figli: "Io sognavo 10 figli con mia moglie perché avevo un rapporto bellissimo con mio fratello e speravo che avrebbero potuto averlo anche i miei figli. Qualche anno dopo il matrimonio, ci siamo accorti che io non potevo avene, al che ci siamo detti 'perché non ne adottiamo uno?'. Così abbiamo incontrato questo progetto che si occupava dei bambini e delle famiglie di Chernobyl. Abbiamo pensato che ospitare a casa uno di questi bambini ci avrebbe fatto capire se fossimo riusciti a essere genitori".

Paolo Belli e la moglie hanno prima avuto in affidamento e poi adottato Vladik, che li ha resi anche nonni oltre che genitori.

A Verissimo, il cantautore ha parlato anche dell'amore che lo lega alla moglie Deanna da 47 anni, 3 di fidanzamento e 44 di matrimonio. Insieme hanno affrontato un periodo molto difficile legato alla malattia di Deanna. "Ci siamo detti più cose in quell'anno terribile che in tutta la vita - racconta Paolo Belli - Ci hanno messo davanti questa prova ed è stata una prova che ci ha arricchito. Oggi le cose vanno meglio, ogni tot mesi siamo a fare i controlli, però noi siamo più forti che mai".