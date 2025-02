Paola Turani rivela il momento più difficile del suo percorso per diventare mamma

Paola Turani torna a parlare del problema dell'infertilità di coppia con cui si è scontrata negli otto anni in cui ha cercato di diventare mamma. "È stato un periodo veramente difficile. In questi otto anni, tante mie amiche sono diventate mamme. Confesso che quando mi dicevano di essere incinte, a volte passavo la giornata a piangere. Non ho mai incolpato loro. Non le ho mai allontanate. Non era colpa loro, anzi ero felicissima per loro, ma un po' meno per noi", racconta la modella, 37 anni, nel podcast Mamma Dilettante.

Degli otto anni di tentativi, Paola Turani rivela anche il momento più difficile: "Quando hai in mano il tuo verdetto - il risultato -, ti chiedi: 'Perché a noi? Perché dobbiamo lottare di più?". È stato allora che alla modella e al marito è stato consigliato dai medici un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). "Quando ti dicono: 'Avete questo problema, ma si può intraprendere un percorso di PMA' vedi la luce. Ti aggrappi a quella speranza, anche se non si ha la certezza che poi vada a buon fine". Paola Turani avrebbe dovuto iniziare il percorso a gennaio del 2021. Ma poco prima ha scoperto di essere rimasta incinta naturalmente. Pensando a un secondo figlio, dice: "Oggi - dopo aver avuto Enea - non so se me la sentirei di intraprendere un percorso di PMA. Il mio ginecologo però ha detto che, se decidessimo per il secondo figlio, ci sarebbero altre strade da tentare prima della PMA perché in questi tre anni la medicina, in questo campo, ha fatto passi da gigante". Il consiglio della modella, infatti, alle coppie che affrontano un problema di infertilità è: "Affidatevi alla medicina e non prendetevela con le persone attorno a voi". Nel video sotto, il racconto di Paola Turani dalle difficoltà ad avere un figlio all'annuncio della prima gravidanza.