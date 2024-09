Addio a Paola Marella, il ricordo di Enzo Miccio: "Che dolore non saperti più qui tra noi"

Addio a Paola Marella. L'architetta e conduttrice è scomparsa all'età di 61 anni.

Nata a Milano nel 1963, Paola Marella era un'architetta, diventata nota in tv come volto di Real Time per cui ha condotto Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente. Nel 2016 approdò a Sky, conducendo i programmi I Consigli di Paola e successivamente Un sogno in affitto.

Negli anni di lavoro per Real Time, Paola Marella conobbe Enzo Miccio, che sui social ha condiviso un toccante ricordo della collega e amica: "Paolina, era cosi che ti chiamavo affettuosamente, improvvisamente non ci sei più. Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura. Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia".

Paola Marella era malata di tumore da diversi anni. Lascia un figlio di 29 anni, Nicola.