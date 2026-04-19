Paola Iezzi: "Ho scelto di non essere mamma, non lo rimpiango per nulla"

Paola Iezzi parla a Verissimo della lunga storia d'amore con Paolo Santambrogio, a cui è legata dal 2007. "Lui è una persona molto solida e molto concreta. Non è uno da gesti plateali. Negli anni siamo diventati una squadra, lui è un po' una roccia per me", afferma la cantante, 52 anni. Paola Iezzi spiega anche perché non si siano sposati, anche se anni fa c'è stata una proposta: "Il matrimonio mi crea una specie di ansia".

Paola Iezzi e Paolo Santambrogio hanno scelto di non avere figli. Riguardo a questa decisione, la cantante spiega: "C'è stato un momento in cui ne abbiamo parlato. Era un periodo in cui il mio progetto con Chiara si era allentato e capivo che avrei dovuto faticare per riscrivere una storia nuova e anche Paolo era molto focalizzato sul lavoro. Eravamo consapevoli che un figlio è un grande impegno. Se avessi avuto un figlio, avrei voluto occuparmi io di lui, quindi a malincuore ho scelto di non essere mamma". A distanza di anni, Paola Iezzi non si è pentita di quella decisione: "Penso di aver fatto la scelta giusta. Non lo rimpiango per niente".