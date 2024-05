Paola Cortellesi e Matteo Garrone sono stati i protagonisti dei David di Donatello 2024. Io capitano di Garrone ha vinto sette statuette tra cui quelle ambite di miglior regia e miglior film. C'è ancora domani di Cortellesi ha vinto invece sei statuette tra cui il David per la migliore sceneggiatura originale. Quello di Paola Cortellesi è stato anche il miglior esordio alla regia e la stessa è stata scelta come miglior attrice protagonista. "Dedico C’è ancora domani a mia figlia e alla sua generazione che cambierà l’Italia", aveva detto Paola Cortellesi prima della premiazione.

Sempre per C'è ancora domani Emanuela Fanelli è stata premiata come migliore attrice non protagonista. "Una menzione speciale per mamma e papà che in questo momento sono in lacrime sul divano", ha detto l'attrice, ritirando il David.

Michele Riondino ha vinto il premio come migliore attore protagonista per l'interpretazione in Palazzina Laf. Nello stesso film, Elio Germano si è guadagnato il riconoscimento per miglior attore non protagonista.

Rapito di Marco Bellocchio ha vinto il premio per la miglior scenografia. Rapito si è aggiudicato anche il riconoscimento per i migliori costumi e per la migliore sceneggiatura non originale. "L'età mi rende moderatamente soddisfatto, se non fossi stato premiato sarei stato moderatamente insoddisfatto. Spero soltanto di avere ancora per qualche anno la mente a posto per fare altri film", ha affermato Bellocchio.

Diodato con La mia terra ha vinto il premio per la miglior canzone originale. Ai Subsonica è andato il premio come miglior compositore per la colonna sonora di Adagio.

Milena Vukotic e Giorgio Moroder hanno ricevuto il premio alla carriera. Premio Speciale per il grande giornalista Vincenzo Mollica.