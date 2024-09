Paola&Chiara ospiti a Verissimo

Paola e Chiara

Dietro alla musica e al loro stile inconfondibile c’è la storia di due sorelle fatta di forza e fragilità: Paola&Chiara vi aspettano a Verissimo, sabato 21 settembre dalle 16.30 su Canale 5.

Paola e Chiara Iezzi sono due sorelle. Il loro sodalizio artistico nasce nel 1996 dopo essere state per un periodo le coriste degli 883: dopo aver partecipato a Sanremo Giovani, l'anno successivo vincono nella sezione "Nuove proposte" con Amici come prima, brano che darà il via alla loro carriera.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, il loro successo arriva all'apice, ottenendo notorietà anche all'estero grazie a brani cult come Vamos a bailar (Esta vida nuova), Festival e tanti altri.

Entrambe hanno attraversato un periodo in cui hanno tentato la carriera da solista, provocando lo scioglimento del duo nel 2013. A distanza di dieci anni, la reunion del duo è stata acclamatissima dal pubblico. Il ritorno di Paola&Chiara nel 2023 sul palco del Festival di Sanremo con i l brano Furore ha dato il là a una nuova fase della loro carriera.