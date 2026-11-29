Paola Caruso parla a Verissimo del rapporto del figlio Michele, di 7 anni, con il suo papà Francesco Caserta, a cui la showgirl è stata legata tra il 2018 e il 2019. "A marzo saranno tre anni che Michele non vede il papà. Tre anni fa c'era stato un riavvicinamento durato tre o quattro mesi, ma da tre anni i rapporti sono chiusi", spiega la showgirl, 41 anni, che in passato ha affrontato una battaglia legale per il riconoscimento del bambino da parte del padre.



Paola Caruso afferma di non essere sostenuta economicamente da parte dell'ex compagno nella crescita del loro figlio. "Il padre di Michele non l'ha mai sostenuto economicamente da quando è nato. Non ha mai provveduto a Michele. Non ha mai contribuito nemmeno agli interventi, pur conoscendo le spese ingenti che stavo sostenendo", spiega la showgirl, riferendosi agli interventi affrontati dal figlio dopo la lesione del nervo sciatico che ha compromesso la possibilità del figlio di camminare autonomamente.



Per quanto riguarda i problemi di salute di Michele, Paola Caruso spiega di aver affrontato di recente un nuovo viaggio negli Stati Uniti dopo l'intervento che gli ha permesso di camminare dopo tanto tempo senza il supporto del tutore: "Siamo stati in America per un controllo perché il problema di Michele è permanente e nel corso della sua vita dovrà affrontare una serie di interventi. Al momento i medici mi hanno consigliato di fermarci un attimo e aspettare che cresca un po' di più e che il suo piedino recuperi perché al momento è molto più piccolo rispetto all'altro, avendo subito diversi interventi".