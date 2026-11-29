Sabrina Salerno e Mietta parlano a Verissimo della loro amicizia lunga 36 anni. "Ci sono stati periodi in cui ci sentivamo meno, ma ci siamo sempre ritrovate. Sono quei rapporti in cui basta una telefonata per riassumere quello che magari una si è persa dell'altra", afferma Sabrina Salerno, 58 anni.

Il primo incontro è avvenuto in un programma di Raffaella Carrà di cui faceva parte anche Sabrina Salerno, che ha incrociato Mietta come ospite. "Lei si avvicinò e mi disse: 'Che fai stasera?'", racconta Sabrina Salerno. "Era per passare una serata in compagnia", spiega Mietta, 57 anni, che quella stessa sera dormì a casa di Sabrina Salerno, da cui non si separò più.



"Ho passato un lungo periodo della mia vita in cui avevo paura di dormire da sola", racconta Mietta, che ha sofferto di attacchi di panico sin da bambina. "Ho avuto il primo attacco di panico a 12 anni e quando ho conosciuto Sabrina ne soffrivo tantissimo. Negli anni le cose sono cambiate, ma a 20 anni per me era ancora difficile dormire da sola", aggiunge la cantante, che ha trovato rassicurante la presenza dell'amica e collega: "In Sabrina ho trovato una persona che ha accolto questa mia difficoltà senza giudizio".

