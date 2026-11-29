"L'unico prezzo che paga un astronauta è proprio quello della separazione dagli affetti": Luca Parmitano, 50 anni, si racconta a Verissimo e parla della storia d'amore con la moglie Marta Guidarelli, sposata nel 2023: "È la mia migliore amica, il mio più grande supporto. Un regalo incredibile del destino".

L'astronauta è papà di Sara e Maia, di 20 e 17 anni, nate dal primo matrimonio con Kathy Dillow. "Ritengo che il mestiere del genitore sia quello di poter offrire esperienze, una mappa piena di strade. Non di indicare il percorso e sicuramente non di accompagnarli per mano, ma di lasciare che scelgano loro il percorso e potenzialmente di aprire strade lì dove non esistevano. È l'unico modo in cui possiamo permettere loro di crescere e di realizzarsi nel loro percorso di vita, che è qualcosa che ritengo abbiano fatto i miei genitori, che mi hanno sempre lasciato libero di spiegare le ali", afferma, parlando delle figlie e riferendosi al discorso che fece a loro dopo la prima missione.

Alla domanda su che papà sia, Luca Parmitano risponde: "Spero di essere un papà buffo, perché è sempre utile poter ridere di se stessi, poter giocare ancora, nonostante l'età delle mie figlie, di potersi prendere in giro. Spero anche di essere qualcuno che possa ispirarle nel loro percorso, non a fare quello che ho fatto io, non è la mia intenzione".