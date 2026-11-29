Cristiano Malgioglio racconta a Verissimo la sua verità sul rapporto con Elettra Lamborghini. "Parlando, ho detto in modo scherzoso: 'Non sa cantare, non sa ballare, perché deve giudicare?'. Ma sai come sono io, era una cosa ironica, poi l'hanno scritto tutti e lei giustamente si è arrabbiata moltissimo", spiega il cantante, 81 anni.

Cristiano Malgioglio ammette: "Mi sarei arrabbiato anche io se lei avesse detto la stessa cosa di me". Alla domanda se abbiano fatto pace, il cantante risponde: "Nelle ultime due puntate del programma, durante le altre puntate no".