Paola Caruso: "Il danno di mio figlio è permanente, non tornerà mai come prima"

Paola Caruso è tornata a Verissimo per aggiornare sulle condizioni di salute del figlio: "Il danno di Michele è permanente, non potrà mai più tornare come prima".

Il bimbo, di 4 anni, ha subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura che era stata effettuata durante una vacanza con la mamma in Egitto.

Lo scorso maggio, Michele era stato operato nella speranza di poter tornare a camminare senza il tutore. Paola Caruso ha annunciato però a Verissimo che nonostante l'operazione sia andata bene, i medici hanno costatato che Michele non ha risposto all'intervento per cui il suo danno può essere considerato permanente. Di conseguenza, il bambino non riprenderà mai l'uso della gamba senza l'aiuto di supporti: "Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia".

Michele dovrà sottoporsi a diversi interventi nel corso della sua vita per evitare che le sue ossa crescano deformate: "Fino al compimento della crescita dovrà fare una serie di operazioni perché le ossa crescano dritte".