Paola Caruso: "Ho curato da sola mio figlio Michele, avevo attacchi di panico"

Paola Caruso racconta il viaggio negli Stati Uniti per curare il figlio Michele: "Ho avuto attacchi di panico, ma Dio mi ha dato la forza"

Paola Caruso, ospite a Verissimo, racconta il periodo vissuto negli Stati Uniti mentre assisteva il figlio Michele per l’intervento.

La showgirl spiega come, a parte una breve visita del compagno Gianmarco a Natale, abbia dovuto gestire tutto da sola: "Gianmarco è venuto a Natale e poi basta. Lui doveva lavorare, mia mamma biologica aveva problemi di salute e non poteva prendere l’aereo".

"Non potevo uscire da quell’appartamento. Io sono impazzita. Avevo attacchi di panico, soprattutto la sera, nel silenzio totale. L’ho vissuto veramente male, un incubo", racconta Caruso, che, oltre alla difficile situazione con il figlio, ha dovuto affrontare anche l’improvvisa malattia della madre adottiva, Wanda: "Dio mi ha dato la forza. Ho pensato: Mi fai un dono per salvare mio figlio e mi togli mia madre?. Ma Dio è intervenuto. È stata operata d’urgenza alla testa, è rimasta un mese in ospedale. Ora sta bene".