Pamela Petrarolo sposerà Giovanni Benevento: la proposta di matrimonio a Verissimo

Pamela Petrarolo sposerà Giovanni Benevento. La proposta di matrimonio è arrivata nello studio di Verissimo davanti alla loro piccolina Futura, nata nel 2020.

Mamma anche di Alice (2003) e Angelica (2016) - nate dal primo matrimonio -, parlando della storia d'amore con Giovanni, 39 anni, la showgirl, 49 anni, dice: "È un amore unico. Quando ho divorziato dal mio primo marito, pensavo: 'Chi se la prende una donna di 40 anni con due figlie?'. Pensavo che non avrei più trovato l'amore. Invece Giovanni è stato un dono di Dio. E oggi non posso fare a meno di lui".



"Non è facile trovare l'amore, trovare una persona su cui contare, che è disposta all'ascolto, che ti è sempre vicina", aggiunge Pamela Petrarolo, che è legata al compagno dal 2019. Parlando della loro storia, Giovanni Benevento afferma: "È un amore intenso. Come in tutti i rapporti ci sono alti e bassi, momenti complicati e sfide da affrontare. Ogni giorno ci si mette in discussione".