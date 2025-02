Pamela Petrarolo, l'intervista in 100 secondi

Dai motivi che l'hanno portata a lasciare il Grande Fratello alla sparizione del fratello Manuel: Pamela Petrarolo si è raccontata a Verissimo. Parlando della motivazione che l'ha spinta ad abbandonare il reality: "Il mio papà è in ospedale. Prima di entrare nella Casa, con il mio compagno ci eravamo fatti una promessa: 'Se succede qualcosa a papà, devi venire ad avvisarmi e io corro subito'. E così è stato. Papà è molto forte, ne ha passate tante. È un grande esempio di coraggio e forza".

Pamela Petrarolo ha lanciato anche un appello per il fratello Manuel, di cui non ha notizie da due anni: "Manuel ha 35 anni e sono due anni che non sappiamo nulla di lui, a parte qualche piccola informazione qua e là che non sappiamo nemmeno se sia veritiera. Spero che chi sta vicino a lui possa fargli arrivare il messaggio di farsi vivo. Almeno faccia stare tranquilli i nostri genitori anche con una telefonata. Solo sentire la sua voce sarebbe tanto".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Pamela Petrarolo a Verissimo.