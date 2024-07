Pamela Camassa con Filippo Bisciglia al falò di Temptation Island

Foto di rito della coppia in chiusura del programma condotto da Filippo Bisciglia

Instagram @pamelacamassareal

Pamela Camassa ha condiviso sui social uno scatto con il compagno Filippo Bisciglia dal celebre falò di confronto di Temptation Island, il programma di Canale 5, presentato da Bisciglia, che si è appena concluso.

"Foto di rito. Anche questo viaggio nei sentimenti è giunto al termine. Tanti applausi a Filippo e a tutta la immensa squadra di Temptation Island”, ha scritto la showgirl aggiungendo un cuore alla foto con il presentatore.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, la storia d'amore

Dopo sedici anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa continuano a far sognare i fan con il loro amore. Lo scorso anno aveva commosso tanti il dolce videomessaggio che il conduttore aveva fatto arrivare alla compagna, naufraga de L'Isola dei Famosi.

Il conduttore e la showgirl si sono conosciuti nel 2008. Il loro è stato un amore travolgente sin da subito: dopo pochi mesi sono andati a convivere e a un anno dall'inizio della loro storia lui ha tatuato sulla pelle un "ti amo" dedicato a lei.

Ospite a Verissimo, Pamela Camassa aveva parlato della sua storia d'amore con Filippo Bisciglia: "Noi due siamo cresciuti insieme. Filippo è il mio compagno di vita e per me è tutto: è amore, amico, confidente. Sono molto testarda, se decido una cosa vado per la mia strada, ma allo stesso tempo voglio sempre sapere cosa ne pensa lui delle mie scelte".

E a proposito di un possibile matrimonio, aveva aggiunto. "Da ragazzina lo sognavo, ma crescendo no. È come se fossimo già sposati. Non è un'esigenza che ho, sto bene così",

Filippo Bisciglia a Verissimo aveva detto della compagna: "Pamela è una ragazza bellissima e semplicissima. Mi ha colpito questo di lei: la bellezza e la semplicità". Il conduttore di 47 anni aveva confessato anche di sognare di diventare papà: "L'ho sempre desiderato. Il problema che mi sto ponendo ora è se non sono ormai troppo grande. Avrei voluto farlo prima, ma vedremo".