Özge Gürel, la dedica al marito Serkan Cayoglu per l’anniversario

Özge Gürel e Serkan Çayoğlu pubblicano sui loro profili social alcune dediche in occasione del loro secondo anniversario di matrimonio.

"Siamo arrivati ​​alla fine del secondo anno. Attendo con ansia ogni momento che trascorreremo insieme e ogni avventura che vivremo. Buon anniversario!", scrive l'attrice, mentre il marito condivide una frase della poetessa turca Birhan Keskin: "Il tuo destino dal giorno dell'eternità. Lo amerai altre mille volte così com'è".

I due attori turchi sono conosciuti in Italia per essere stati i protagonisti di Cherry Season - La stagione del cuore, dove si sono conosciuti per la prima volta.

Özge Gürel, la carriera e la storia d'amore con Serkan Çayoğlu

Özge Gürel, nata a Istanbul nel 1987, ha lavorato in molte dizi che hanno avuto molto successo anche all'estero. In Italia è celebre per essere stata la protagonista di Cherry Season - La stagione del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Proprio sul set di Cherry Season - La stagione del cuore ha conosciuto Serkan Çayoğlu. Legati dal 2014, si sono sposati prima in Germania e poi in Italia. Nel 2023, a Verissimo Özge Gürel aveva parlato del suo primo anno di matrimonio con Serkan Çayoğlu, celebrato il 13 agosto 2022.