Sabato 25 e domenica 26 maggio, alle ore 16.30 su Canale5, ultimo weekend stagionale in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato

In esclusiva , prima intervista per la tv italiana per Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico.

E sempre in esclusiva , Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy.

Fresca di festeggiamenti per i suoi 30 anni, sarà ospite con la sua energia e semplicità Elettra Lamborghini.

E ancora, insieme in studio, con la loro forza e il loro spirito positivo, Carolyn Smith e Carolina Marconi.

Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e la storia d’amore appena sbocciata, grazie a “Uomini e Donne”, tra Daniele e Gaia.

Domenica

Silvia Toffanin presenta Verissimo Speciale Amici, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al talent show di Maria De Filippi, che si è concluso sabato scorso con ascolti record.

Al centro dello speciale le storie, il percorso e le esibizioni dei sei finalisti con, in primo piano, la grande gioia e i progetti di Sarah, la cantante vincitrice assoluta di questa edizione.

E poi il talento straordinario di Marisol, vincitrice del premio di categoria.

Non mancheranno le emozioni e gli ospiti a sorpresa anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: i cantanti Petit, Holden e Mida e il ballerino Dustin.

A commentare l’evoluzione e la crescita dei ragazzi i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Infine, sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Da sabato 1 a domenica 23 giugno, il talk show di Canale 5 sarà in onda tutti i weekend con Verissimo-Le storie, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.