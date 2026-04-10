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Verissimo

OSPITI10 aprile 2026

Claudio Amendola, Raffaella Fico e gli altri ospiti

Scopriamo chi sarà intervistato a Verissimo sabato 11 e domenica 12 aprile
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Sabato 11 e domenica 12 aprile su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo Lucia Ocone, al suo debutto tra i protagonisti de I Cesaroni – Il ritorno, in onda da lunedì 13 aprile, in prima serata, su Canale 5.

In studio, le dolci emozioni di Delia Duran e Alex Belli, da pochissimo diventati genitori del piccolo Gabriel.

Inoltre, il percorso artistico e i progetti degli ultimi due ragazzi eliminati dal serale di Amici: i cantanti Valentina e Plasma.

Infine, saranno ospiti, con i loro racconti personali: Stefania Orlando e la Iena Stefano Corti.

Domenica alle ore 16.30:

In attesa del grande ritorno de I Cesaroni, sarà ospite il protagonista e regista della serie cult di Canale 5 Claudio Amendola.

Silvia Toffanin accoglierà, con la sua lunga carriera, Cristiano Malgioglio, tra i super giudici del serale di Amici.

E ancora, a Verissimo il periodo delicato che sta vivendo Raffaella Fico e la storia di Ibiza Altea, concorrente uscita da Grande Fratello Vip.

Infine, in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna.

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