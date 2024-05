Francesco Arca, Elisabetta Gregoraci e gli altri ospiti di Verissimo - Le Storie

Francesco Arca, Melissa Satta, Elisabetta Gregoraci e Edwige Fenech saranno tra i protagonisti di Verissimo - Le Storie, durante la puntata in onda sabato 1 giugno alle 16.30 su Canale 5. Nato nel 1979 a Siena, Francesco Arca approda in televisione nel 2004 come concorrente del reality show di Canale 5 Volere o volare, condotto da Maria De Filippi e sulla stessa rete, durante la stagione successiva, prende parte al programma pomeridiano Uomini e donne, nel ruolo di tronista. Nel 2008 inizia a collezionare piccoli ruoli in serie televisive e la sua carriera ha una rapida ascesa. Nel 2012 e nel 2013 è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva. Nel 2014 è il protagonista del nuovo film di Ferzan Özpetek Allacciate le cinture, in cui recita accanto a Kasia Smutniak, mentre nel 2015 fa una comparsa nel nuovo film di James Bond, Spectre. Nel 2022 è tra i protagonisti in Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada, su Canale 5.

Francesco Arca è legato a Irene Capuano, con cui ha avuto due figli: Maria Sole, nata il primo settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018.

Nata a Boston nel 1986, Melissa Satta muove i primi passi nel mondo della moda da giovanissima, a soli 16 anni. Nel 2005 arriva l'esordio in tv nel programma di Canale 5 Mio fratello è pakistano condotto da Teo Mammucari, per poi diventare la velina mora di Striscia La Notizia, accanto a Thais Souza Wiggers. Inizia così una lunga carriera nel mondo dello spettacolo che la vedrà protagonista di numerose trasmissioni televisive. Oggi Melissa Satta è anche mamma di Maddox, il primogenito nato nel 2014 nato dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng, terminato nel 2020.

Nata a Soverato l'8 febbraio 1980, Elisabetta Gregoraci muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, sfilando per diversi brand, per poi debuttare anche come attrice nel 1999. Negli anni 2000 si fa notare in diversi programmi televisivi e si misura anche nelle vesti di conduttrice. Durante la stagione 2006/07 entra a far parte del gruppo di conduttori alla guida di Buona Domenica, su Canale 5, fino alla più recente esperienza sul palco dello show musicale Battiti Live, accanto ad Alan Palmieri. Nel 2020 si è inoltre affermata tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, decidendo poi di abbandonare il gioco dopo tre mesi dall'inizio del reality. Sentimentalmente Elisabetta Gregoraci è stata per anni legata all'imprenditore Flavio Briatore. I due si sono sposati nel 2008 e dalla loro unione, due anni più tardi, è nato il figlio Nathan Falco. Nonostante la successiva separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti e spesso si mostrano ancora insieme, uniti dall'amore per il figlio. La showgirl si è successivamente legata a Giulio Fratini.

Sabato 1 giugno sarà anche occasione di rivivere le emozioni delle interviste a Edwige Fenech, conduttrice televisiva e icona del cinema e all'attore Raz Degan. Da sabato 1 a domenica 23 giugno, il talk show di Canale 5 sarà in onda tutti i weekend con Verissimo - Le storie, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.