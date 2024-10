Sabato 5 e domenica 6 ottobre, su Canale 5, appuntamento con Verissimo.

Sabato, alle ore 16.30:

A Verissimo intervista ritratto per Simona Cavallari, pronta per la seconda stagione su Canale 5 della serie Storia di una famiglia perbene.

In studio, per la prima volta Dora Moroni e la vita e la carriera di Giampaolo Morelli, dal 17 ottobre nelle sale con un nuovo film di cui firma anche la regia.

A Verissimo il percorso e la nuova fase di vita di Sophie Codegoni.

Infine, spazio alla storia d’amore di una coppia nata negli studi di Uomini e Donne, quella formata dall’ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci e, direttamente da Endless Love, sarà a Verissimo Neşe Baykent, l’attrice che nella serie interpreta Vildan.

Domenica, alle ore 16.00:

Dopo mesi di silenzio e di mistero sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis, in esclusiva a Verissimo, parla per la prima volta l’ex tennista Camila Giorgi.

Silvia Toffanin accoglie Gerry Scotti, da mercoledì 9 ottobre su Canale 5 con la nuova edizione di Io Canto Generation.

Eleonora Giorgi torna a Verissimo per aggiornare il pubblico, che la segue in questa fase di vita con grandissimo affetto, sul suo stato di salute e questa volta sarà in compagnia del suo ex marito Massimo Ciavarro.

Infine, in studio, un uomo che ha sfidato tutti i cliché, Rocco Siffredi, con sua moglie Rozsa e Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo.