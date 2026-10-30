E ancora, gli oltre 30 anni d’amore tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni .

Domenica 25 ottobre alle 15.45

A Verissimo la carriera e il percorso di Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti dell’attesa terza stagione della serie “Viola come il mare”, in onda dal 4 novembre su Canale 5.

Diego Armando Maradona Jr ricorderà il grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo contro l'equipe medica, che aveva in cura suo padre, scomparso nel 2020.

Inoltre, si racconteranno: il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia che parlerà del delicato intervento che ha affrontato recentemente e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti di “Grande fratello Vip”.

Caso David Rossi: per la prima volta insieme per una intervista TV, saranno ospiti a Verissimo Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.

