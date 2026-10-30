Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
A Verissimo, intervista ritratto per un giornalista e scrittore dalla grande sensibilità: Massimo Gramellini, per la prima volta accompagnato dalla moglie Simona Sparaco.
In studio l’evoluzione personale e la musica di Francesca Michielin, che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo “Magia bianca, Magia nera”.
A Verissimo, tra pubblico e privato, il racconto di vita di una splendida novantenne: Valeria Fabrizi.
Sarà ospite, inoltre, Evelina Sgarbi per un aggiornamento sulle condizioni di salute di suo padre Vittorio.
E ancora, gli oltre 30 anni d’amore tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni.
Infine, dopo l’esperienza fatta a “Temptation Island”, spazio alle novità sentimentali di Francesca e Sabrina.
A Verissimo la carriera e il percorso di Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti dell’attesa terza stagione della serie “Viola come il mare”, in onda dal 4 novembre su Canale 5.
Diego Armando Maradona Jr ricorderà il grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo contro l'equipe medica, che aveva in cura suo padre, scomparso nel 2020.
Inoltre, si racconteranno: il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia che parlerà del delicato intervento che ha affrontato recentemente e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti di “Grande fratello Vip”.
Caso David Rossi: per la prima volta insieme per una intervista TV, saranno ospiti a Verissimo Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.