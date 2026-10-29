Tante novità nella nuova stagione di Viola come il mare, tra queste: Rodrigo Guirao. Appuntamento domenica 1 novembre a Verissimo, su Canale 5.
Classe 1980, Rodrigo Guirao è un attore argentino originario della provincia di Buenos Aires. Prima di iniziare a studiare recitazione, fa diversi lavori, come il cameriere e l'elettricista. Esordisce nel mondo delle serie tv nel 2002, quando recita nella telenovela argentina Rebelde Way.
Il pubblico italiano inizia a conoscere Rodrigo Guirao grazie alla serie di successo Il mondo di Patty, dove l'attore veste i panni di Nicolás. Nel 2026 entra a far parte del cast di Viola come il mare, dove recita al fianco di Francesca Chillemi nel ruolo di co-protagonista.