Oscar 2025, i look sul red carpet e i vincitori

Dalla brillante ma sconfitta Demi Moore all'abito ricco di omaggi di Isabella Rossellini, ecco i look da non perdere della 97esima edizione degli Academy Awards

Il red carpet degli Oscar 2025 ha dato il via alla serata più attesa per decretare il meglio della settima arte. La 97esima edizione degli Academy Awards si è svolta al Dolby Theater di Los Angeles ed è stata presentata dal conduttore Conan O'Brien.

Cynthia Erivo ha aperto la cerimonia cantando insieme ad Ariana Grande il brano Defying Gravity, tratto dalla colonna sonora del musical Wicked.

L'attrice, candidata per il ruolo di Elphaba, ha sfilato sul red carpet con un maestoso e teatrale abito nero firmato Louis Vuitton. Tra pailletes e perline, Ariana Grande in Schiaparelli evoca l'eleganza fiabesca di Glinda.

Oscar 2025, vincitori e vinti sul red carpet

Sul red carpet, molti attori e attrici hanno scelto outfit dall'eleganza più classica o vintage. Molto amati i colori pastello, come quello rosa tenue dell'abito Dior scelto da Mikey Madison, vincitrice a sorpresa dell'Oscar come miglior attrice protagonista per Anora.

L'attrice soffia l'Oscar alla favorita Demi Moore, protagonista di The Substance, che sfoggia un elegante abito Armani Privé impreziosito da cristalli Swaroski.

Anora è il vincitore indiscusso della serata: il regista Sean Baker ottiene cinque statuette (miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio).

Timothée Chalamet non è riuscito a vincere l'Oscar come miglior attore per A Complete Unknown, ma il suo outfit non ha lasciato indifferenti. Tra i look più audaci della serata, l'attore ha scelto un completo Givenchy giallo canarino.

A conquistare l'Oscar nella categoria miglior attore protagonista è stato Adrien Brody per il film The Brutalist.

Oscar 2025, l'omaggio di Isabella Rossellini a David Lynch

Anche l'Italia è presente agli Oscar 2025 grazie alla nomination di Isabella Rossellini per il film Conclave e ad Alba Rohrwacher, presentatrice della categoria miglior fotografia.

Isabella Rossellini ha indossato una creazione italiana firmata Dolce&Gabbana. L'abito in velluto blu è un chiaro omaggio al regista David Lynch, scomparso nel gennaio 2025, e al suo film Blue Velvet.

Anche gli orecchini indossati dall'attrice nascondono un'emozionante storia: sono gli stessi gioielli indossati dalla madre Ingrid Bergman nel 1975 quando vince l'Oscar per Assassinio sull'Orient Express.