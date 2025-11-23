L'ultima intervista di Ornella Vanoni a Verissimo: "Non voglio morire troppo tardi"

Ornella Vanoni è scomparsa il 21 novembre all'età di 91 anni. Nella sua ultima intervista a Verissimo l'icona della musica aveva parlato del suo rapporto con il tempo che passa e aveva condiviso la sua visione della morte.



"Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera. Sono invecchiata ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico 'non siamo più come prima'", aveva detto Ornella Vanoni. E aveva aggiunto una riflessione sulla morte: "Per me è facile pensare che la morte sia vicina, ho praticamente 91 anni. Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio. Io voglio vivere finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me. Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa io non vorrò più vivere".